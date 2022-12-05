 В Казани открылся форум в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия
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В Казани открылся форум в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия

Татарстан играет большую роль в сохранении традиционных ценностей.

Республика
5 декабря 2022  11:50
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Казани открылся в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия. Рустам Минниханов, открывая его, подчеркнул важность Татарстана в сохранении нравственных ценностей.

«В 2000 году во всемирное наследие ЮНЕСКО был включен Казанский Кремль, в 2014 году – Болгарский архитектурный комплекс, в 2017 году – Успенский монастырь острова-града Свияжск. В этом году на федеральном уровне отмечается 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Сегодня мы с молитвой встаем на защиту своей страны, мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей», – сказал в приветственной речи Президент РТ.

Сотркдничество Татарстана по линии ЮНЕСКО имеет программы ассоциированных школ, сеть творческих городов, взаимодействие информатизации, этики, искусственного интеллекта. 

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