Рустам Минниханов открыл мечеть «Лайли-Джамал» в Ульяновске

В Ульяновске состоялось торжественное открытие мечети «Лайли-Джамал», в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство трехэтажной мечети, начавшееся в 2018 году, завершилось 28 декабря 2023 года. «Лайли-Джамал» стала самой крупной мечетью в Ульяновске, рассчитанной на 1 тысячу молящихся.

Фото: © Пресс-служба Раиса РТ

В будущем на прилегающей территории планируется создание мусульманского комплекса, включающего медресе, центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

Фото: © Пресс-служба Раиса РТ

На открытии мечети Рустам Минниханов подчеркнул важность этого события для всех жителей Ульяновской области, отметив, что «такая поддержка будет служить единению всех людей». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что новая мечеть станет центром духовности, образования и общения прихожан, отметив важность укрепления традиционных ценностей и роли мечети в развитии духовной жизни региона.