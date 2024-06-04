Рустам Минниханов открыл мечеть «Лайли-Джамал» в Ульяновске

news_top_970_100
Республика
4 июня 2024  10:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В Ульяновске состоялось торжественное открытие мечети «Лайли-Джамал», в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство трехэтажной мечети, начавшееся в 2018 году, завершилось 28 декабря 2023 года. «Лайли-Джамал» стала самой крупной мечетью в Ульяновске, рассчитанной на 1 тысячу молящихся. 

 Фото: © Пресс-служба Раиса РТ

В будущем на прилегающей территории планируется создание мусульманского комплекса, включающего медресе, центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

 Фото: © Пресс-служба Раиса РТ

На открытии мечети Рустам Минниханов подчеркнул важность этого события для всех жителей Ульяновской области, отметив, что «такая поддержка будет служить единению всех людей». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что новая мечеть станет центром духовности, образования и общения прихожан, отметив важность укрепления традиционных ценностей и роли мечети в развитии духовной жизни региона.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани завершается благоустройства сквера у ЦУМа
За организацию «резиновой квартиры» жительница Казани выплатит штраф
Рустам Минниханов изучил автопром Ульяновска
Июнь порадует солнцем, жарой и короткими ливнями
В Казани закроют часть улицы Нурсултуна Назарбаева
Бурановские бабушки приедут в Казань на детскую фольклориаду
«ПушкинФЕСТ»: от «Детского царства» и «Папьемашенников» до конкурса невест
«ПушкинФЕСТ»: от «Детского царства» и «Папьемашенников» до конкурса невест
Мобильное приложение упростит для татарстанцев доступ к медпомощи