Минниханов поблагодарил Путина за поддержку Татарстана

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Россия/Мир
7 мая 2024  17:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях опубликовал серию фотографий, на которых Владимир Путин запечатлен во время визита в Казань в феврале этого года. 

Снимки он сопроводил подписью: «Котлыйбыз, Владимир Владимирович! Спасибо Вам за поддержку Татарстана!»

Напомним, что сегодня для Владимира Путина прошла пятая в его политической карьере инаугурация в качестве президента Российской Федерации. Татарстанские лидеры также принимали участие в проведении торжественной церемонии в Москве. В состав делегации из республики туда отправились Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие руководители.

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