Минниханов поблагодарил Путина за поддержку Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях опубликовал серию фотографий, на которых Владимир Путин запечатлен во время визита в Казань в феврале этого года.

Снимки он сопроводил подписью: «Котлыйбыз, Владимир Владимирович! Спасибо Вам за поддержку Татарстана!»

Напомним, что сегодня для Владимира Путина прошла пятая в его политической карьере инаугурация в качестве президента Российской Федерации. Татарстанские лидеры также принимали участие в проведении торжественной церемонии в Москве. В состав делегации из республики туда отправились Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие руководители.