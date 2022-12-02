Минниханов подписал закон о новой выплате детям-сиротам

В Татарстане сиротам или оставшимся без попечения родителей школьникам каждый год будут выплачивать пособие на покупку учебников и письменных принадлежностей. Закон подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Закон распространяется на «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования».

Пособие будет выплачиваться в размере трехмесячной государственной соцстипендии. Ее размер в этом году равен 2 634 рублям для студентов вузов и 958 рублям — ссузов.

Учащиеся, которые остались без попечения родителей, будут получать такое пособие вместе с полным гособеспечением до окончания школы.