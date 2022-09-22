Рустам Минниханов провел заседание призывной комиссии Татарстана

Президент республики Рустам Минниханов провел первое после объявления о частичной мобилизации заседание призывной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

О работе по частичной мобилизации на совещании рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин. Минниханов поручил главам районов и городов выделить для работы местным военкоматам дополнительные силы и обеспечить их транспортом. Машины нужны, чтобы доставлять мобилизованных из районов в пункты сбора в Казань. Он также поручил организовать там горячее питание, точки медобслуживания и пункты правопорядка.

«Председатель призывной комиссии [Президент Татарстана] поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием всех задействованных структур. А руководителям подразделений лично принимать в них участие», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Галимова также сообщила, что вся информация, которая касается мобилизации, будет ежедневно докладываться главе региона.