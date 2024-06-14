Рустам Минниханов поручил обеспечить порядок во время Курбан-байрама

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел республиканское совещание, на котором подчеркнул важность организации обрядов на Курбан-байрам. Праздник отмечается 16 июня мусульманами во всем мире.

«Главы муниципалитетов и Духовное управление мусульман республики во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок и безопасность на местах проведения праздничных богослужений», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики также поручил управлению Роспотребнадзора следить за соблюдением санитарных норм на площадках для забоя жертвенных животных.