Рустам Минниханов поручил обеспечить порядок во время Курбан-байрама

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Республика
14 июня 2024  19:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел республиканское совещание, на котором подчеркнул важность организации обрядов на Курбан-байрам. Праздник отмечается 16 июня мусульманами во всем мире.

«Главы муниципалитетов и Духовное управление мусульман республики во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок и безопасность на местах проведения праздничных богослужений», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики также поручил управлению Роспотребнадзора следить за соблюдением санитарных норм на площадках для забоя жертвенных животных. 

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