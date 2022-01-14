 Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков
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Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков

Президент предложил ужесточить меры для тех, кто использует земли не по назначению.

Республика
14 января 2022  20:35
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков в республике. Об этом он заявил на заседании коллегии Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты по РТ.

«В части муниципального земельного контроля надо поставить задачу районам. Это же земля! Вопрос надо взять под контроль, там полный бардак», – высказался Президент.

По его словам, если оформленная земля не используется по своему назначению, нужно принимать ужесточенные меры.

Минниханов отметил, что на проданных людям землях необходим развивать социальную инфраструктуру, в которую входят школы и детские сады.

«Земля – это же еще и рабочие места», – добавил он.

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