Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков в республике. Об этом он заявил на заседании коллегии Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты по РТ.

«В части муниципального земельного контроля надо поставить задачу районам. Это же земля! Вопрос надо взять под контроль, там полный бардак», – высказался Президент.

По его словам, если оформленная земля не используется по своему назначению, нужно принимать ужесточенные меры.

Минниханов отметил, что на проданных людям землях необходим развивать социальную инфраструктуру, в которую входят школы и детские сады.

«Земля – это же еще и рабочие места», – добавил он.