Минниханов поручил усилить контроль за безопасностью жителей Татарстана из-за участившихся пожаров

После серии трагических происшествий, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом, Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к усилению мер контроля безопасности в республике. За последнюю неделю произошло 79 пожаров, унесших жизни 6 человек, включая ребенка. Причиной большинства возгораний стала неисправность электро- и печного оборудования. Кроме того, 10 человек, в том числе 6 детей, пострадали от отравления угарным газом из-за нарушений в эксплуатации печного и газового оборудования.

Минниханов обратился к главам городов и районов, МЧС, жилищным и газоснабжающим организациям с требованием активизировать профилактическую работу в жилых домах, уделяя особое внимание уязвимым категориям граждан: многодетным семьям, одиноким пожилым людям и социально незащищенным слоям населения.

Раис республики подчеркнул необходимость выявления незаконных подключений к электросетям и газопроводам, контроля за исправностью отопительных систем и газового оборудования, а также своевременной очистки дымоходов. Он также поручил оказывать адресную помощь малоимущим гражданам для ремонта печного отопления и электропроводки.