 В парке «Черное озеро» открылся каток со сценой на льду
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В парке «Черное озеро» открылся каток со сценой на льду

Президент РТ осмотрел территорию парка и пообщался с казанцами.

Город
28 декабря 2021  08:51
Автор:
Николай Лукоянов

В парке «Черное озеро» в Казани открылся каток. Открытие сопровождалось дискотекой. Сцена была установлена прямо на льду. Для посетителей катка выступили казанская группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin, а хедлайнером вечера стал казахстанский исполнитель Мади Токтаров, известный под псевдонимом M’Dee.

Президент РТ Рустам Минниханов вместе с мэром Ильсуром Метшиным посетили каток, где открылся новый пункт проката коньков. Он осмотрел территорию парка и пообщался с казанцами, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханову представили праздничную программу, которая будет проходить в новогодние праздники.

Также Президент оценил ассортимент сувенирной лавки и приобрел там шапку с варежками.

Ранее сообщалось, что Каток в парке «Черное озеро» будет открыт 27 декабря. В новогодние праздники здесь будут проводиться мастер-классы по фигурному катанию, а также диджейские выступления.

 

 

 

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