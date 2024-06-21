Минниханов посетил соревнования по корэш на Играх БРИКС в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов стал гостем соревнований по корэш в рамках Спортивных игр стран БРИКС, проходящих в казанском Дворце единоборств «Ак Барс».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вместе с ним на трибунах находились Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и внештатный советник главы Правительства России по спорту Олег Матыцин.

За медали в десяти весовых категориях боролись более 100 спортсменов из 27 стран. В составе российской сборной на турнире выступили сильнейшие борцы из Татарстана, Ульяновской области, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Минниханов и почетные гости понаблюдали за финальными поединками в весовых категориях 100 кг, 130 кг и свыше 130 кг.

После завершения соревнований по корэш в рамках Игр БРИКС борцы примут участие в чемпионате мира по корэш, финалы которого по традиции пройдут 23 июня на открытой площадке в селе Мингер Сабинского района РТ.

Игры БРИКС продолжатся до 23 июня. В их программу включены 27 спортивных дисциплин. Соревноваться будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.