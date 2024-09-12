Минниханов поздравил казанских волейболисток с триумфальной победой на Суперкубке России

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Город
12 сентября 2024  13:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал блестящую победу в матче за Суперкубок России, который в этом году был посвящен памяти легендарной советской волейболистки Александры Чудиной. В финальном поединке, прошедшем 11 сентября, казанские спортсменки со счетом 3:0 обыграли московское «Динамо».

Эта победа стала для казанского клуба третьей в истории Суперкубка России. Раис Татарстана Рустам Минниханов направил команде поздравительную телеграмму, в которой отметил особую ценность этого триумфа.

«Эта победа ценна особо – вы сумели обыграть признанного фаворита и сравняться с ним по числу трофеев престижного матча, которых и в вашей копилке стало три», — подчеркнул Рустам Минниханов. – «Вы боролись убедительно, по-динамовски, показали великолепную собранность и сплоченность, в очередной раз подтвердили высочайший уровень мастерства татарстанской волейбольной школы».

Глава республики поблагодарил команду за красивую игру, яркие эмоции и возможность гордиться успехами клуба.

Матч за Суперкубок России прошел в напряженной борьбе, обе команды продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Однако казанские волейболистки смогли проявить характер и завоевать уверенную победу.

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