Минниханов поздравил команду «Динамо-Ак Барс» с 22-м титулом чемпиона России

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Спорт
9 октября 2024  10:33

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму коллективу команды «Динамо-Ак Барс», которая в 22-й раз завоевала титул чемпиона России по хоккею на траве.

«Завоеванный уже 22-ой по счету трофей чемпионов страны – убедительное свидетельство высочайшего мастерства команды «Динамо-Ак Барс». Уходящий сезон завершен настоящим триумфом – победами во всех трех главных турнирах – чемпионате, Кубке и Суперкубке России», — рассказал Минниханов.

Он подчеркнул, что это все результат работы тренеров, руководства клуба и игроков. Раис РТ поблагодарил «за радость пережитых эмоций, за возможность год от года гордиться яркими поединками татарстанской дружины».

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