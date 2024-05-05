Минниханов поздравил православных с праздником Пасхи

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником Пасхи.

Праздник Пасхи, отметил он, символизирует веру в торжество добра, справедливости и милосердия.

В непростые времена укрепление высоких нравственных идеалов и ценностей становится особенно актуальным. Воспитание молодежи в духе уважения к старшим и почитания традиций предков приобретает особое значение.

Православие в Татарстане развивается в тесном взаимодействии с государственными и общественными институтами, заявил глава региона.

Это залог совместного благополучия и духовного взаимообогащения.

Минниханов желает успехов в благих делах, счастья, добра и всего наилучшего.