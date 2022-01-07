Президент РТ Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым.

«Уважаемые православные сограждане! От всей души поздравляю вас с чудесным и добрым праздником Рождества Христова, на протяжении уже более двух тысячелетий согревающим своим негасимым духовным светом сердца верующих», – сообщил Минниханов.

По его словам, так как Татарстан находится на стыке разных культур и вероисповеданий, здесь чтут другие религиозные традиции также душевно, как и свои.

Он напомнил, что в прошлом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Это было одно из главных событий в религиозной сфере в прошлом году.

Он выразил уверенность, что следующий год принесет республике новые свершения и победы.

«Сердечно желаю вам светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!» – добавил Президент РТ.