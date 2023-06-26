 Минниханов поздравил работников и ветеранов Казанского порохового завода с 235-летием предприятия
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Минниханов поздравил работников и ветеранов Казанского порохового завода с 235-летием предприятия

Также Раис РТ вручил госнаграды, осмотрел фотовыставку, посвященную истории предприятия.

Город
26 июня 2023  14:55
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский пороховой завод и поздравил коллектив с 235-летием предприятия. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности за труд каждому сотруднику, — сказал Минниханов.

 

Фото: © tatarstan.ru

Также Раис РТ вручил госнаграды, осмотрел фотовыставку, посвященную истории предприятия, и пообщался с ветеранами завода.

Ранее «КВ» сообщали, что Казанский пороховой завод увеличил численность работников на 21%. На предприятие дополнительно набрали свыше 450 работников.

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