Минниханов поздравил работников и ветеранов Казанского порохового завода с 235-летием предприятия

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский пороховой завод и поздравил коллектив с 235-летием предприятия. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности за труд каждому сотруднику, — сказал Минниханов.

Также Раис РТ вручил госнаграды, осмотрел фотовыставку, посвященную истории предприятия, и пообщался с ветеранами завода.

Ранее «КВ» сообщали, что Казанский пороховой завод увеличил численность работников на 21%. На предприятие дополнительно набрали свыше 450 работников.