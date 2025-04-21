Минниханов поздравил работников местного самоуправления

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Республика
21 апреля 2025  10:54

 Фото: © телеграм-канал Рустама Минниханова

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил поздравления сотрудникам муниципальных органов с их профессиональным праздником. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«С Днём местного самоуправления! Именно вы ежедневно решаете насущные вопросы жителей республики. Благодарю за вашу работу и поддержку», – отметил руководитель региона.

Праздник отмечается 21 апреля в соответствии с указом Президента России. В Татарстане в системе местного самоуправления работают более 15 тысяч специалистов.

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