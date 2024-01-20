Минниханов поздравил Шаймиева с 87-летием

В своем поздравлении глава республики выразил большую благодарность ее первому руководителю за большой вклад в развитие региона.

news_top_970_100
Республика
20 января 2024  10:54
Автор:
Дмитрий Смирнов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 87 лет.

В поздравлении на татарском языке руководитель республики поблагодарил Шаймиева за труд на благо республики и страны, а также пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Туган көнегез котлы булсын, мөхтәрәм Минтимер Шәрипович! Корычтай нык сәламәтлек, озын гомер, яңа казанышлар телим. Республикабыз һәм илебез хакына игелекле, бәрәкәтле хезмәтегез өчен рәхмәт Сезгә!» — подписал Минниханов видеоролик, посвященный Шаймиеву, в своем телеграм-канале.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани водитель сбил девушку и скрылся
В Казани задержали водителя в наркотическом опьянении
Минниханов поздравил Шаймиева с 87-летием
Специалисты МЧС России на снегоходах объезжали еще не расчищенные от снега участки федеральной трасс
За 2023 год в 42 регионах создали 153 новых инфраструктурных объекта
Выплаты врачам и всему медперсоналу, помогающим бойцам СВО, сохраняются
Татарстан на московском ВДНХ представит уникальный интерактив для семей
Доброе кино заставляет нас меняться в лучшую сторону