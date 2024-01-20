Минниханов поздравил Шаймиева с 87-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 87 лет.

В поздравлении на татарском языке руководитель республики поблагодарил Шаймиева за труд на благо республики и страны, а также пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Туган көнегез котлы булсын, мөхтәрәм Минтимер Шәрипович! Корычтай нык сәламәтлек, озын гомер, яңа казанышлар телим. Республикабыз һәм илебез хакына игелекле, бәрәкәтле хезмәтегез өчен рәхмәт Сезгә!» — подписал Минниханов видеоролик, посвященный Шаймиеву, в своем телеграм-канале.