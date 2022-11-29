 Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Государственного флага Татарстана
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Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Государственного флага Татарстана

Поздравление написано на двух языках – русском и татарском.

Республика
29 ноября 2022  08:34
Автор:
Ольга Ильина

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале поздравление для татарстанцев, прикрепив короткое видео.«В этот день в 1991 году Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», - отметил Минниханов.

Затем он написал поздравление традиционно на двух языках республики – русском и татарском.

«С Днем государственного флага Республики Татарстан! Татарстан Республикасы байрагы көне белән, дуслар!» - заключил президент.

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