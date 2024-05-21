Минниханов поздравил татарстанцев с важным праздником в истории Волжской Булгарии

news_top_970_100
Республика
21 мая 2024  11:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, отмечаемому впервые более одиннадцати веков назад, Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал обращение к жителям республики. Празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией будет отмечено добрыми молитвами, дружескими встречами и благими делами.

Выбор предков предопределил судьбу татарского народа и оказал влияние на развитие мусульманской цивилизации, считает Минниханов. На берегах Волги сформировалось уникальное общекультурное пространство с взаимопроникновением культур и межконфессиональным взаимодействием.

Сегодня, продолжает глава региона, Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, учёных и представителей культуры.

Кроме этого, мероприятия в Казани, такие как экономический форум и заседание Группы стратегического видения, дали новый импульс межрелигиозному диалогу и международному сотрудничеству.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
KazanExpo может получить «халяльный» сертификат
Впервые школьники из Татарстана не допущены к ЕГЭ из-за несдачи итогового сочинения
В Казани в результате ДТП погиб мотоциклист
Из-за покраски моста Миллениум движение по улице Подлужная будет ограничено
Минниханов поздравил татарстанцев с важным праздником в истории Волжской Булгарии
В Казани повредили контактные сети на улице Островского
Глава СК России заинтересовался делом из Казани об избиении мальчика в ЖК «Салават Купере»
«Рубин» завершит сезон вне пятерки сильнейших
«Рубин» завершит сезон вне пятерки сильнейших