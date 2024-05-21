Минниханов поздравил татарстанцев с важным праздником в истории Волжской Булгарии

Ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, отмечаемому впервые более одиннадцати веков назад, Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал обращение к жителям республики. Празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией будет отмечено добрыми молитвами, дружескими встречами и благими делами.

Выбор предков предопределил судьбу татарского народа и оказал влияние на развитие мусульманской цивилизации, считает Минниханов. На берегах Волги сформировалось уникальное общекультурное пространство с взаимопроникновением культур и межконфессиональным взаимодействием.

Сегодня, продолжает глава региона, Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, учёных и представителей культуры.

Кроме этого, мероприятия в Казани, такие как экономический форум и заседание Группы стратегического видения, дали новый импульс межрелигиозному диалогу и международному сотрудничеству.