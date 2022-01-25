Минниханов поздравил жителей республики с Днем российского студенчества

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем российского студенчества.

По его словам, братство студентов РТ насчитывает более 140 тысяч человек, и все показывают себя как представители талантливой и амбициозной молодежи из разных сфер деятельности, будь то наука, спорт или искусство.

Татарстанские студенты активно побеждают победы в конкурсах и олимпиадах не только всероссийского, но и международного уровней, отметил Минниханов.

Президент республики считает, что в последние года ситуация с пандемией испытывала всех на прочность, но люди, в том числе молодежь республики, с достоинством преодолевают трудности, тем самым закаляя свой характер.

«Дорогие студенты! Не секрет, учеба требует терпения, внутренней дисциплины, серьезного и ответственного отношения к своему будущему...Пусть студенческие годы станут самыми лучшими и запоминающимися в вашей жизни. Дерзайте, творите, мечтайте и обязательно добивайтесь поставленных целей! С праздником!» – подытожил Президент.