Минниханов познакомился с новым начальником танкового училища в Казани

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Город
10 июля 2024  14:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым в Доме Правительства РТ. В ходе встречи Рустаму Минниханову был представлен новый начальник Казанского высшего танкового командного училища – генерал-майор Виталий Герасимов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Герасимов до назначения руководил факультетом национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Виталий Герасимов, уроженец Казани (родился 9 июля 1977 года), является выпускником Казанского высшего танкового командного училища и Казанского филиала Челябинского танкового института. Он участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе, Сирийской Арабской Республике и в Специальной военной операции. Герасимов отмечен рядом государственных наград.

 Фото: пресс-служба Раиса РТ

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