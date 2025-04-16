Минниханов предложил расширить программу семейной ипотеки

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой расширить действие программы семейной ипотеки. На заседании президиума Госсовета РФ он предложил распространить льготные условия на семьи с детьми до 14 лет (сейчас — до 7 лет), а также на семьи участников и ветеранов СВО без ограничений.

Еще одно ключевое предложение — дифференцировать максимальную сумму кредита по регионам с учетом местных цен на жилье и состава семьи. По словам вице-президента Гильдии риэлторов РТ Руслана Садреева, текущий лимит в 6 млн рублей (12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей) не позволяет многим семьям приобрести подходящее жилье.

«Средняя стоимость квартиры 35–40 кв. м у застройщиков — 7,5–9 млн рублей. По нынешним правилам можно купить только однокомнатную, а на "двушку" уже не хватает», — пояснил эксперт.

Инициативы главы Татарстана получили поддержку профессионального сообщества. По мнению Садреева, эти меры особенно актуальны для семей с детьми-школьниками и военнослужащих, которые сейчас часто не могут воспользоваться льготной программой. Ожидается, что предложения будут рассмотрены на федеральном уровне, пишет «Татар-информ».