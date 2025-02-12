Минниханов представляет Татарстан на Конференции министров культуры исламского мира в Джидде

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Россия/Мир
12 февраля 2025  10:35

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в 13-й Конференции министров культуры исламского мира, проходящей в Джидде, Саудовская Аравия.

Пресс-служба Раиса сообщила, что конференция, организованная под эгидой ICESCO, направлена на продвижение исламской культуры, межкультурного диалога и общечеловеческих ценностей.

В центре внимания - обсуждение культурного наследия и определение культурных столиц исламского мира. В 2025 году ею станет Самарканд. Казань, в свою очередь, претендует на этот почетный титул в 2026 году.

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