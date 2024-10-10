Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Сегодня в Туркменистане стартовал Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященный 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В составе российской делегации, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным, в работе форума принимает участие и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках форума у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч и мероприятий.

Махтумкули Фраги – ключевая фигура в истории туркменской литературы, мыслитель. Юбилейный год Махтумкули Фраги проходит под эгидой ТЮРКСОЙ – Международной организации тюркской культуры. Кроме того, рукописи поэта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Международном форуме в Туркменистане принимают участие лидеры около десяти государств, а также главы международных организаций.