Минниханов принял участие в четвертом заседании Госсовета Татарстана

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Республика
9 октября 2024  13:39

На четвертом заседании Госсовета РТ депутаты рассмотрели законопроект о республиканском бюджете на 2025 год, а также на плановые 2026 и 2027 годы. Участие также принял Раис РТ Рустам Минниханов.

Прогнозируется, что доходы бюджета Татарстана в 2025 году составят 425,5 миллиарда рублей, тогда как расходы достигнут 439 миллиардов рублей, что приведет к дефициту в 13,5 миллиарда рублей. Законопроект о бюджете был принят в первом чтении на данном заседании.

Для консолидированного бюджета республики на следующий год ожидается доходная часть в объеме 512,1 миллиарда рублей, а расходная часть составит 525,6 миллиарда рублей, также с дефицитом в 13,5 миллиарда рублей.

Предполагается, что налог на прибыль поступит в размере 128 миллиардов рублей, а налог на доходы физических лиц – в размере 186 миллиардов рублей, из которых 130,2 миллиарда рублей будут направлены в бюджет.

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