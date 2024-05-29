Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Москве

Во время рабочей поездки в Москву, Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в заседании комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию страны, которые проводил Владимир Путин.

7 мая был подписан Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Президент России Владимир Путин отметил, что ключевые цели включают сохранение населения, укрепление здоровья граждан, повышение благосостояния российских семей и создание условий для максимального раскрытия потенциала и талантов каждого человека. Он подчеркнул необходимость создания комфортной и безопасной среды для жизни и улучшения экологической ситуации в городах и поселках.

Лидер страны также добавил, что среди национальных целей — повышение устойчивости экономики, достижение качественно нового уровня в различных отраслях, укрепление технологического суверенитета России, подготовка современных кадров и широкое использование цифровых решений.

Президент отметил, что речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных, взаимосвязанных программах, направленных на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны. Он особо подчеркнул, что до конца лета национальные проекты должны быть разработаны и скоординированы.