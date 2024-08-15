Минниханов призвал 300-балльников ЕГЭ вернуться в Татарстан

Перед началом августовского педсовета Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с выпускниками республики, показавшими выдающиеся результаты на ЕГЭ. Встреча прошла в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

Минниханов поздравил ребят, набравших 200 и 300 баллов по итогам экзаменов, и поблагодарил их родителей и учителей за огромный вклад в этот успех.

Глава региона отметил, что многие талантливые ребята уезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург. Власти заинтересованы, чтобы они выбрали татарстанские университеты. Но это их выбор, который поддерживается. Минниханов подчеркнул, что республика всегда будет рада возвращению своих талантливых земляков.

В этом году Татарстан значительно улучшил свои показатели по ЕГЭ: 100 баллов по одному предмету получили 320 выпускников, 200 баллов по двум предметам – 20 выпускников. Две выпускницы – Анастасия Князева из Альметьевска и Полина Романенко из Казани – впервые за три года набрали максимальные 300 баллов по итогам трех экзаменов.