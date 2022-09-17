 Минниханов призвал продолжить в Татарстане работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса
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Минниханов призвал продолжить в Татарстане работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса

Президент РТ напомнил о необходимости строго соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора.

Республика
17 сентября 2022  11:35
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства призвал продолжить в республике работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

«Обращаю внимание коллег — необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации», — заявил Минниханов.

Президент отметил, что на на 16 сентября в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей. 

Напомним, в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 996 человек, 100 человек госпитализировали. За последние сутки в России выявлено 58 305 случаев заражения COVID-19, 4 216 человек госпитализировали. Зарегистрировано 107 летальных исходов.

Ранее «КВ» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется.

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