Рустам Минниханов прочитал праздничный намаз в обновлённой мечети Альметьевска

Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в обновленной Центральной мечети имени Ризаэтдина Фахретдина.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Мечеть, которая была реконструирована за последние несколько лет, обрела абсолютно новый облик и стала настоящим мусульманским религиозно-просветительским центром.

Раис Татарстана отметил, что обновленная мечеть Альметьевска стала примером не только для Татарстана, но и для всей России.

«В дальнейшем планируется обновить здание медресе, расположенное рядом. Благодарю всех тех, кто принял участие в ремонте мечети, вне свой вклад в это благое дело. В Татарстане уделяется должное внимание всем религиям. В мире и согласии мы живем в нашей прекрасной республике, в нашей великой стране», – сказал Раис Татарстана.

Также с праздником мусульман поздравил специально приглашенный на открытие мечети священнослужитель кафедрального собора Альметьевска Олег Чугунов.

«Каждый храм, каждая мечеть — это божий дом. Прекрасно видеть, что люди, совершающие дела для Бога, не жалеют ничего. Хочется пожелать, чтобы этот прекрасный объект стал центром спасения человеческой души. Поздравляю всех с этим знаменательным и для города, и для республики событием», – добавил он.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Обновленное здание мечети включает в себя помещения для никаха и имянаречения, библиотеку, конференц-зал, выставочное пространство, магазин, семейную и детскую игровую зоны. Площадь молельного зала осталась прежней – на 1200 человек. При этом медресе переехало в отдельное трехэтажное здание.

Также этим утром Минниханов поздравил подписчиков в своих социальных сетях с мусульманским праздником, пожелав всем счастья, мира, добра и помощи Всевышнего в благих начинаниях.

В сопровождающем поздравление видеоролике показана история мальчика, который сначала разбивает велосипед, а потом отдает свои сбережения старику, забывшему деньги дома. В завершении ролика отец дарит сыну новый велосипед, а на экране появляется аят 11 суры 57 «Аль-Хадид» («Железо») в переводе на русский и татарский языки: «Кто одолжит Аллаху прекрасный заем, тому Аллах увеличит его. Ему будет дана достойная награда».

Видео иллюстрирует глубокий смысл праздника Курбан-байрам – жертвенность, милосердие и добрые дела.