Минниханов ввел в эксплуатацию газопровод к 417 домам многодетных семей в селе Борок

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Республика
4 марта 2024  14:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня к сетевому газу подключили микрорайон села Борок в Нижнекамском районе, в котором проживают многодетные семьи, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Общая протяженность газопровода составила 19 км – это 417 домовладений и 44 из них уже подключены к сетевому газу.

 Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Поздравляю всех жителей с этим знаковым событием. Слова огромной благодарности нашему Президенту за реализацию программы газификации, а также системе „Газпром“ за достойное решение задач, поставленных главой государства», – сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Этот микрорайон активно развивается: построен газопровод, проведено электричество, проложены линии связи, ведется строительство дорог, сообщил глава района Рамиль Муллин.

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