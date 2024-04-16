Минниханов провел совещание по нацпроектам в Москве

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Россия/Мир
16 апреля 2024  23:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил заседание Госсовета России по сферам строительства, ЖКХ и городской среды. Он обсудил подготовку новых национальных проектов с коллегами из правительства.

Вместе с главой региона за общим «столом переговоров» разместились вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и помощник Президента РФ Игорь Левитин. 

Им предстояло решить вопросы реализации будущих нацпроектов с учетом тех задач, что были поставлены Президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ.

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Минниханов провел совещание по нацпроектам в Москве
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