Минниханов провел совещание по нацпроектам в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил заседание Госсовета России по сферам строительства, ЖКХ и городской среды. Он обсудил подготовку новых национальных проектов с коллегами из правительства.

Вместе с главой региона за общим «столом переговоров» разместились вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Им предстояло решить вопросы реализации будущих нацпроектов с учетом тех задач, что были поставлены Президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ.