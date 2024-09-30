Минниханов провел заседание комиссии Госсовета России в Москве

В Москве под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание комиссии Госсовета России, посвященное формированию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе заседания участники обсудили предварительные итоги развития строительной отрасли и ключевые задачи нового нацпроекта. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил позитивную динамику в строительстве за последние годы, подчеркнув, что отрасль стала одним из драйверов экономики.

Рустам Минниханов в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости сбалансированного развития инфраструктуры в населенных пунктах. По его словам, приоритетом должны стать модернизация и ремонт уже существующих объектов, а также учет интересов населения и бизнеса при реализации проектов.

Новый нацпроект будет включать 12 федеральных проектов, направленных на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная городская среда для жизни».