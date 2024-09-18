Минниханов проверил ход масштабной модернизации Казанского авиазавода

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиазавод имени Горбунова – филиал АО «Туполев», где является председателем Совета директоров.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе визита Раис республики ознакомился с ходом строительства новых объектов, в том числе цеха механообработки. Строительство ведется опережающими темпами, о чем Рустаму Минниханову подробно рассказали представители завода.

Минниханов также осмотрел участок длинномерных станков, цеха агрегатно-окончательной сборки и другие производственные объекты.

Особое внимание было уделено проектам по развитию инфраструктуры завода. Рустаму Минниханову представили площадку под строительство цехов для композитного производства, а также план реконструкции и перевооружения для линейного производства.