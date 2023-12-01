Минниханов рассказал, чем сильна республика

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в опубликованном видеоролике кратко перечислил некоторые достижения нашего региона. Также он пригласил всех на День Татарстана. Который пройдет завтра на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«Татарстан – один из ведущих регионов России. У нас развиты нефтедобыча и нефтехимия. Мы – крупный промышленный регион. Известными брендами республики являются «Татнефть», «КАМАЗ», Казанский авиационный завод. Мы производим вертолеты и корабли. Одна из лучших экономических зон – «Алабуга» находится в Татарстане», - сказал глава республики.

На экспозициях выставки, которая развернется на пяти локациях московского ВДНХ, представят значимые достижения Татарстана в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Гостей праздника ждут мастер-классы по татарской кухне, изготовлению тюбетеек и сувениров из кожи, практикумы по изучению татарского языка и многое другое. Вход на все мероприятия бесплатный.

Официальная церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75.

Напомним, что большая выставка-форум «Россия» с участием всех 83 регионов страны открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что выставку посетит президент РФ Владимир Путин.