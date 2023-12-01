news_header_top_970_100

Минниханов рассказал, чем сильна республика

Руководитель Татарстана пригласил всех желающих подробнее познакомится с достижениями нашего региона в своем видеообращении.

news_top_970_100
Республика
1 декабря 2023  21:59
Автор:
Дмитрий Смирнов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в опубликованном видеоролике кратко перечислил некоторые достижения нашего региона. Также он пригласил всех на День Татарстана. Который пройдет завтра на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. 

«Татарстан – один из ведущих регионов России. У нас развиты нефтедобыча и нефтехимия. Мы – крупный промышленный регион. Известными брендами республики являются «Татнефть», «КАМАЗ», Казанский авиационный завод. Мы производим вертолеты и корабли. Одна из лучших экономических зон – «Алабуга» находится в Татарстане», - сказал глава республики. 
На экспозициях выставки, которая развернется на пяти локациях московского ВДНХ, представят значимые достижения Татарстана в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Гостей праздника ждут мастер-классы по татарской кухне, изготовлению тюбетеек и сувениров из кожи, практикумы по изучению татарского языка и многое другое. Вход на все мероприятия бесплатный.

Официальная церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75.

Напомним, что большая выставка-форум «Россия» с участием всех 83 регионов страны открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что выставку посетит президент РФ Владимир Путин.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов рассказал, чем сильна республика
Верность традициям татарского народа продемонстрируют на ВДНХ 2 декабря
Три студента из Татарстана стали победителями общероссийского конкурса
29-31 января состоится «ТатАгроЭкспо» 2024
В Москве покажут, как в Татарстане заботятся о пожилых людях
Каких сюрпризов ждать от предновогоднего месяца
Каких сюрпризов ждать от предновогоднего месяца
Так ли страшен сифилис в 21 веке?
Казанский физик Ринат Вафин прикоснулся к тайнам человеческого мозг