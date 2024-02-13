Минниханов рассказал, что делается в Татарстане по программе «Земский доктор»

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Республика
13 февраля 2024  15:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане реализуются восемь федеральных программ национального проекта «Здравоохранение», рассказал в своих социальных сетях Раис РТ Рустам Минниханов.

Например, благодаря программе «Земский доктор» в Пестречинском районе в больницы пришли работать 45 врачей и 5 фельдшеров скорой помощи.

Все участники программы получают от государства единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Они позволяют забыть о бытовой стороне вопроса и сосредоточить внимание на пациентах.

На конец 2023 года укомплектованность штатных должностей в междучреждениях Татарстана достигла 94%. Ожидается, что в этом году в программе примут участие еще 127 специалистов.

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