Минниханов рассказал, что делается в Татарстане по программе «Земский доктор»

В Татарстане реализуются восемь федеральных программ национального проекта «Здравоохранение», рассказал в своих социальных сетях Раис РТ Рустам Минниханов.

Например, благодаря программе «Земский доктор» в Пестречинском районе в больницы пришли работать 45 врачей и 5 фельдшеров скорой помощи.

Все участники программы получают от государства единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Они позволяют забыть о бытовой стороне вопроса и сосредоточить внимание на пациентах.

На конец 2023 года укомплектованность штатных должностей в междучреждениях Татарстана достигла 94%. Ожидается, что в этом году в программе примут участие еще 127 специалистов.