Минниханов считает, что программа газификации в России одна из самых эффективных

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что программа газификации в России является одной из самых эффективных. Сегодня руководитель провел совещание регионального штаба по вопросам газификации.

По словам Минниханова, Татарстан находится на лидирующих позициях по уровню газификации среди других регионов.

Газификация в республике достигает 97,6%, что является высоким показателем. Программа успешно реализуется, уже принято 25 тысяч заявлений. План Татарстана утвержден, работы идут по десяти населенным пунктам.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин инициировал программу социальной газификации в 2021 году. С учетом льгот на подведение газа, все больше людей смогут пользоваться газом в быту. Благодаря работе компании «Газпром» решается задача улучшения жилищных условий.