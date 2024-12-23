Минниханов сообщил, что новое здание театра Камала откроется в ближайшие дни

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Город
23 декабря 2024  16:33

В ближайшие дни ожидается открытие нового здания театра Камала, расположенного на улице Салимжанова. Об этом сообщил Рустам Минниханов, Раис Республики Татарстан, во время недавней пресс-конференции. 

Он отметил, что представители СМИ получат уникальную возможность первыми оценить внутренние интерьеры театра. На заседании Минниханов заявил, что объект уже получил ЗРС — заключение о соответствии, подтверждающее его готовность к эксплуатации.

«Мы запускаем его в ближайшие дни», — добавил Минниханов. 

Раис РТ подчеркнул, что строительство такого объекта за короткие сроки — это настоящая мировая сенсация. В то же время он отметил, что создание подобного технологически сложного здания требует высококвалифицированного менеджмента. Минниханов также акцентировал внимание на необходимости «оживить» новый театр, чтобы он стал не просто зрительным залом, а полноценной культурной экосистемой, интегрированной с национальными традициями и языком.

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