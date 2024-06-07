Рустам Минниханов: Татарстан получит 5 новых залов для настольного тенниса

news_top_970_100
Республика
7 июня 2024  11:03
Автор:
Эндже Гарафиева

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал Соглашение о развитии настольного тенниса в республике с Федерацией настольного тенниса России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

Документ призван укрепить позиции настольного тенниса в Татарстане и создать благоприятные условия для развития этого вида спорта. В республике сегодня занимаются настольным теннисом более 1,8 тысячи спортсменов в 20 спортивных школах и Казанском училище олимпийского резерва. 

Для дальнейшего развития настольного тенниса в Татарстане планируется строительство 5 специализированных спортивных залов в разных районах республики. Проект включает в себя возведение новых залов в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах. Федерация настольного тенниса Российской Федерации выступила с инициативой финансово поддержать строительство новых спортивных объектов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Летние каникулы: как избежать детской травматизации при катании на самокатах и велосипедах
В Казани провели учения на случай обнаружения пассажира с лихорадкой Эбола
Стартовал конкурс роликов про науку
Рустам Минниханов: Татарстан получит 5 новых залов для настольного тенниса
В канализации Казани нашли кукол, гантели и детские самолеты
1,5 миллиарда рублей потратят на вывоз мусора из четырех районов Казани
«Аэрофлот» отказывается от казанских Ту-214 в пользу МС-21
Жителям Татарстана, имеющим ОВЗ, расскажут, как поступить в вузы и ссузы