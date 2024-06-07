Рустам Минниханов: Татарстан получит 5 новых залов для настольного тенниса

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал Соглашение о развитии настольного тенниса в республике с Федерацией настольного тенниса России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Документ призван укрепить позиции настольного тенниса в Татарстане и создать благоприятные условия для развития этого вида спорта. В республике сегодня занимаются настольным теннисом более 1,8 тысячи спортсменов в 20 спортивных школах и Казанском училище олимпийского резерва.

Для дальнейшего развития настольного тенниса в Татарстане планируется строительство 5 специализированных спортивных залов в разных районах республики. Проект включает в себя возведение новых залов в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах. Федерация настольного тенниса Российской Федерации выступила с инициативой финансово поддержать строительство новых спортивных объектов.