Минниханов: «Татарстан – республика, в которой комфортно жить»

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В своем поздравлении с Днем Республики Татарстан Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что этот праздник объединяет многонациональный народ республики, все поколения уроженцев и жителей Татарстана.

«В этот день мы ощущаем гордость за достижения земляков и воспитанников республики. Чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей. Отмечаем вклад трудовых коллективов, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта заслуженными наградами», – сказал он.

Минниханов напомнил, что в Татарстане мирно проживают 175 национальностей и представители различных конфессий. «В республике обеспечено культурное и языковое многообразие, на равных возрождаются святыни и храмы. Поэтому она по праву считается регионом гармонии и согласия», – отметил он.

Раис Татарстана подчеркнул, что общественно-политическая стабильность и гражданское единство выступают прочной основой социально-экономического развития региона. «Татарстан демонстрирует рост по всем основным экономическим показателям и занимает ведущие позиции, является лидером в сфере цифровой трансформации и инноваций», – сообщил он.

По словам Минниханова, слаженная работа всех уровней власти позволяет успешно реализовывать национальные проекты и республиканские программы, преображать населенные пункты республики и улучшать качество жизни татарстанцев.

«Достижением высоких результатов Татарстан обязан созидательному труду работников организаций и предприятий, исследованиям научных деятелей, достижениям аграриев, работе педагогов, медиков, социальных работников и общественных организаций», – заявил он.

Минниханов также выразил благодарность федеральным органам власти и Президенту России Владимиру Путину за поддержку инициатив и проектов Татарстана. В частности, он отметил, что в 2024 году в республике состоялись «Игры будущего», спортивные Игры БРИКС, а в октябре пройдет саммит глав государств БРИКС в расширенном составе.

«Для региона это большая честь, почетная и ответственная миссия», – добавил он.

В завершении своего поздравления Раис Татарстана пожелал всем жителям республики здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.