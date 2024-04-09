Минниханов: «Татарстан выступает связующим звеном между Россией и Турцией»

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Россия/Мир
9 апреля 2024  15:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В Доме Правительства РТ прошла встреча Рустама Минниханова с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Раиса РТ, республика заинтересована в развитии турецкого бизнеса и использовании Татарстана как площадки для выхода на российский и евразийский рынки. Регион стремится выступать эффективным связующим звеном между Россией и Турцией. 

Важным импульсом к расширению контактов стали визиты турецких делегаций, которые часто посещают республику. в рамках действия соглашения о сотрудничестве. Казань имеет побратимские отношения с Анкарой, Стамбулом, Анталией и Эскишехиром. 

Кроме этого, регулярное авиасообщение связывает Татарстан и Турцию, что позволяет бизнесу активно перемещаться и оперативно решать вопросы. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией составил почти 3 млрд долларов. Турецкие компании активно работают в регионе, включая «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья» и другие предприятия.

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