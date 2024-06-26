Минниханов: Товарооборот между Китаем и Татарстаном увеличился в два раза

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Россия/Мир
26 июня 2024  09:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с визитом в Китае, где принимает участие в Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия». Об этом он рассказал в своем посте в социальных сетях.

Фото: соцсети Рустама Минниханова

«Ни-хао!» – написал он. – «Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил 3 миллиарда долларов», – сообщил Минниханов.

По словам главы региона, Татарстан успешно развивает экономические отношения с Китаем. В рамках визита Минниханов планирует провести ряд встреч с китайскими партнерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Фото: соцсети Рустама Минниханова

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Минниханов: Товарооборот между Китаем и Татарстаном увеличился в два раза