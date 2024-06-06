Рустам Минниханов: Творчество Пушкина – символ безграничности русского мира

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Республика
6 июня 2024  21:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 225-летием со дня рождения Александра Пушкина. В своем обращении он подчеркнул, что русский язык является уникальным достоянием всего человечества, позволяя сохранить и передать следующим поколениям самобытность русского народа, а также ценности и красоту культуры всех народов России.

Минниханов отметил, что Пушкин был тонким знатоком души народа и точно передавал эстетику русской речи, отражая образность мышления, мудрость веков и энергию современности. Он также подчеркнул, что творчество Пушкина – это символ силы, мощи, высокой духовности и безграничности русского мира.

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Рустам Минниханов: Творчество Пушкина – символ безграничности русского мира
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