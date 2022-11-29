Минниханов утвердил предельные индексы изменения размера платы ЖКУ в районах республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил предельные индексы изменения размера стоимости коммунальных услуг в республике. Они установлены на декабрь этого года и весь следующий год.

Так, в последнем месяце этого года индексация размера платы за коммунальные услуги в Казани составит 10%. В Набережных Челнах этот показатель чуть выше – 12%, а в 2023 году для обоих городов предельный индекс установлен в 0%.

Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%, для остальных же – 12%. Список можно посмотреть здесь.

Ранее «КВ» сообщали, что на совещании в Кабмине Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказал, что за октябрь уровень собираемости платежей населения составил 103,5%, что на 2,9% выше, чем в прошлом году.

«За прошедшие десять месяцев собираемость платежей выросла на 0,3% и составила 99,1%. Среднегодовой уровень составил 99,2%, это выше на 0,1% в сравнении с прошлым годом», - отметил глава ведомства.