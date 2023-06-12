Минниханов в Казанском Кремле вручил госнаграды отличившимся татарстанцам

В Казанском Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами выдающихся татарстанцев, которые внесли значительный вклад в развитие республики и страны.

Среди награжденных — работники науки, здравоохранения, промышленности, строительства и сельского хозяйства, а также командный состав высших учебных заведений и общественные деятели.

Кроме того, Раис Татарстана выразил благодарность правоохранительным органам и судебной системе за защиту прав и интересов граждан, а также общественникам за их активность в развитии культуры взаимопомощи и добровольчества.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России. Раис РТ назвал сегодняшний праздник наполненным любовью к Родине, гордостью за ее многовековую историю, трудовые подвиги прошлого и современности.