 Минниханов в Казанском Кремле вручил госнаграды отличившимся татарстанцам
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Минниханов в Казанском Кремле вручил госнаграды отличившимся татарстанцам

Среди награжденных — работники науки, здравоохранения, промышленности, строительства и так далее.

Республика
12 июня 2023  13:55
Автор:
Эдуард Салихов

В Казанском Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами выдающихся татарстанцев, которые внесли значительный вклад в развитие республики и страны. 

Среди награжденных — работники науки, здравоохранения, промышленности, строительства и сельского хозяйства, а также командный состав высших учебных заведений и общественные деятели. 

 

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, Раис Татарстана выразил благодарность правоохранительным органам и судебной системе за защиту прав и интересов граждан, а также общественникам за их активность в развитии культуры взаимопомощи и добровольчества.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России. Раис РТ назвал сегодняшний праздник наполненным любовью к Родине, гордостью за ее многовековую историю, трудовые подвиги прошлого и современности.

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