Минниханов в своих соцсетях поздравил бойцов СВО из Татарстана, награждённых медалями

В зоне специальной военной операции прошло торжественное награждение военнослужащих из Татарстана знаками отличия в службе государственного значения.

Медали вручили военнослужащим 72-й отдельной мотострелковой бригады.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил татарстанских бойцов, опубликовав видео.

Церемония награждения состоялась накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне

«Сугышчыларны ташламыйбыз! Бердәмлектә безнең көч!» – подписал глава региона это видео.