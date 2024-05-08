Минниханов в своих соцсетях поздравил бойцов СВО из Татарстана, награждённых медалями

В зоне специальной военной операции прошло торжественное награждение военнослужащих из Татарстана знаками отличия в службе государственного значения.
Медали вручили военнослужащим 72-й отдельной мотострелковой бригады.
Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил татарстанских бойцов, опубликовав видео.
Церемония награждения состоялась накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне
«Сугышчыларны ташламыйбыз! Бердәмлектә безнең көч!» – подписал глава региона это видео.