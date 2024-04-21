Минниханов в Узбекистане обсудил сотрудничество с Бухарской областью

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Россия/Мир
21 апреля 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана прибыл в Узбекистан в рамках деловой поездки. Сегодня он встретился с Хокимом Бухарской области –  главой местной администрации – Ботиром Зариповым.

Руководители обсудили развитие промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Минниханов подчеркнул важность объезда ряда стран для презентации площадки. Он также отметил важность создания учебного заведения для подготовки кадров для будущих предприятий.

Хоким Бухарской области поблагодарил Минниханова за внимание к проекту и отметил, что все замечания и предложения будут взяты в работу.

Раис РТ выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в машиностроении, поставках нефтехимической продукции и других отраслях. Он отметил интерес в поставке автомобильных шин и продукции «Халяль».

По словам главы региона, Республика Татарстан открыта для инвестиций и инноваций и является точкой входа зарубежных компаний на рынок страны.

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