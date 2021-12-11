Минниханов вручил 39 автомобилей казанским поликлиникам

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 39 автомобилей для оказания первичной медицинской помощи казанским поликлиникам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На помощь врачам придут 37 автомобилей «Лада Ларгус». Еще две машины «Газель Некст» передали казанской детской поликлинике № 4 и детской горбольнице № 7.

До конца 2021 года планируется закупить еще 84 автомобиля.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов вручил полицейским ключи от 63 автомобилей. Президент поблагодарил правоохранителей за нелегкий труд и хорошую службу.