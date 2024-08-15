Рустам Минниханов вручил первоклассникам портфели

В преддверии нового учебного года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Мероприятие прошло в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

Фото: © соцсети Раиса РТ

В рамках акции школьные портфели с полным набором канцелярских принадлежностей получают дети из семей, нуждающихся в поддержке.

«Акция «Помоги собраться в школу» – добрая традиция в преддверии нового учебного года. Это очень востребованный и нужный проект, – отметил Рустам Минниханов. – В этом году мы также окажем поддержку школьникам из наших подшефных городов в новых регионах России».

Раис Татарстана поздравил всех с наступающим учебным годом и лично вручил портфели 20 первоклассникам лицея «Инноватика».

Всего в этом году планируется обеспечить школьными принадлежностями 9,5 тысяч первоклассников и более 10 тысяч учащихся 2-11 классов по всему Татарстану.