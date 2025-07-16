Минниханов встретился с футболистами «Рубина» перед стартом сезона

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Спорт
16 июля 2025  10:42

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с игроками и тренерским штабом казанского «Рубина» накануне старта нового футбольного сезона.

«Хочу поблагодарить команду и тренеров за достойное выступление в непростом прошлом сезоне», – отметил Минниханов во время беседы. В мероприятии также приняли участие президент клуба Марат Сафиуллин и главный тренер Рашид Рахимов.

Среди участников встречи присутствовал новичок команды – гондурасский защитник Дениль Мальдонадо, недавно перешедший в «Рубин» из румынского клуба за 800 тысяч евро.

Напомним, в новом сезоне казанцы стартуют 20 июля выездным матчем против грозненского «Ахмата». В прошлом чемпионате команда заняла 7-е место, а в Кубке России остановилась в шаге от полуфинала, уступив «Уралу».

Такие предсезонные встречи с руководством республики уже стали доброй традицией для казанского клуба, подчеркивающей особое внимание к развитию футбола в регионе.

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