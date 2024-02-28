Минниханов встретился с казанским «Ак Барсом» перед стартом плей-офф

news_top_970_100
Спорт
28 февраля 2024  15:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Глава республики заявил, что и сам преданный болельщик команды. Он подчеркнул, что «Ак Барс» любят не только в республике, но и за ее пределами. 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Капитан команды Александр Радулов вручил Рустаму Минниханову спортивную толстовку с символикой клуба, изготовленную специально к плей-офф. 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сейчас всё начинается сначала. Никаких преград нет, нужно лишь уверенно играть. [...] Мы с вами в любом случае. Каждый из вас - профессионал своего дела. В добрый путь!» - отметил он.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал плей-офф «большим праздником хоккея» и заявил, что татарстанская команда готова получить Кубок Гагарина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас «Ак Барс» снова переехал во Дворец спорта в связи с тем, что домашний лед занят проведением «Игр будущего». Сегодня хоккеисты встретсятся в «Татнефть Арене» на игре с «Автомобилистом».

«Для нас хоккейный клуб “Ак Барс” – это символ, бренд республики. Будем верить и болеть за наших спортсменов», - поддержал министр спорта РТ Владимир Леонов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов встретился с казанским «Ак Барсом» перед стартом плей-офф
В Татарстане в 160 компаниях сотрудники получают зарплату ниже МРОТ
Прокуратура не согласна с приговором экс-ректору КНИТУ-КХТИ, присвоившему 11 млн рублей
«Добрая Казань» отправила гумпомощь Лисичанску и Рубежному
В Казани средняя зарплата выросла на 18% - теперь это 74 тысячи рублей
Мэр Казани: «Куюки и Салмачи – это градостроительная ошибка 90-х»
Минниханов осмотрел отремонтированную казанскую гимназию на 1,8 тысяч детей
Более 30 000 медицинских работников Татарстана получили специальную социальную выплату в 2023 году