Минниханов встретился с казанским «Ак Барсом» перед стартом плей-офф

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Глава республики заявил, что и сам преданный болельщик команды. Он подчеркнул, что «Ак Барс» любят не только в республике, но и за ее пределами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Капитан команды Александр Радулов вручил Рустаму Минниханову спортивную толстовку с символикой клуба, изготовленную специально к плей-офф.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сейчас всё начинается сначала. Никаких преград нет, нужно лишь уверенно играть. [...] Мы с вами в любом случае. Каждый из вас - профессионал своего дела. В добрый путь!» - отметил он.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал плей-офф «большим праздником хоккея» и заявил, что татарстанская команда готова получить Кубок Гагарина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас «Ак Барс» снова переехал во Дворец спорта в связи с тем, что домашний лед занят проведением «Игр будущего». Сегодня хоккеисты встретсятся в «Татнефть Арене» на игре с «Автомобилистом».

«Для нас хоккейный клуб “Ак Барс” – это символ, бренд республики. Будем верить и болеть за наших спортсменов», - поддержал министр спорта РТ Владимир Леонов.